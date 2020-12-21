Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

Dünyanın ikinci büyük krater gölünden muhteşem kış görüntüleri

Nemrut tabelası

Yabancı Turist Yağan Irak Krater Gölü 

-Drone görüntüsü
-Röportajlar
-Detaylar

( BİTLİS - ÖZEL) BİTLİS

- Bitlis'in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, muhteşem kış görüntüsüyle kendine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, beyaz gelinliğini giydi. Yazı ayrı, kışı ise ayrı güzel olan Nemrut Krater Gölü’nün kış güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Yazın her gün yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Nemrut’ta yağan karla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yağan karla birlikte tamamen beyaza bürünen Nemrut, yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzarayı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. “Yazı ayrı, kışı ayrı güzel” Nemrut Krater Gölü’nün muhteşem kış manzarasını izlemek için arkadaşlarıyla birlikte Nemrut Dağı’nın zirvesine çıktığını belirten Ömer Uğur, Nemrut’un yazın ayrı, kışın ise ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Nemrut’un yazın olduğu gibi kışın da kesinlikle ziyaret edilmesi gereken muhteşem bir yer olduğuna dikkat çeken Uğur, “Güzel havayı fırsat bilip arkadaşlarımızla birlikte bu muhteşem manzarayı izlemek üzere Nemrut’a çıktık. Burada gerçekten muazzam bir güzellik var. Her yıl kış erken geliyordu, bu yüzden bu aylarda buraya çıkamıyorduk. Ancak bu yıl hala fazla kar olmaması nedeniyle bu tarihte bu manzarayı görme imkanı bulmuş olduk. Burada manzara çok güzel. Herkese gelip burayı ziyaret etmeyi tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Güzelliği drone ile havadan görüntülenen Nemrut’un kış manzarası ise adeta kendine hayran bırakıyor. (HO-MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement