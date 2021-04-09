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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünyanın en yüksek peribacasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı

Dünyanın en yüksek peribacasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı

UÇHİSAR KALESİNE ASILAN PANKARTTAN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

Sosyal Medya Bild Yağan Emekli Asker 


- Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve bir tarikatta görüntülenen sarıklı tuğamirele tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisi Türkiye'nin gündemine oturmasının ardından Uçhisar Belediyesi tarafından dünyanın en yüksek peribacası konumundaki Uçhisar kalesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posteri asıldı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve bir tarikatta görüntülenen sarıklı tuğamirele tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından 104 emekli askere Uçhisar Kalesine asılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pankartı ile cevap verildi.
Uçhisar Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Uçhisar Kalesinde asılan pankartına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinden “ Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor bana her şey Türkiye’yi hatırlatıyor” sözleri ile sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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