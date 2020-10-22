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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Bold yatı Marmaris'e demir attı

Dünyanın en pahalı yatlarından biri olan Bold yatı Marmaris'e demir attı

- bold yatının denizden genel görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

Gece Kulübü Euro Karya Şili Helikopter 


- Dünyanın en pahalı ve en lüks yatlarından biri olan Marshall Adaları bayraklı Bold yatı Marmaris Gümrüklü Limanı'na demir attı. Haftalık kirası yaz sezonunda 950 bin euro, olan süper lüks yat, yakıt ikmali ve genel ihtiyaçlarını gidermek için Marmaris Gümrüklü limanında 3 gündür demir atmış halde bulunuyor. İzmir’in Aliağa ilçesinden getirilen tankerlerden lüks yata 550 bin lira değerinde 80 bin litre akaryakıt ve 150 bin lira değerinde yiyecek, içecek ikmali yapıldı. 2019 yılında inşa edilen bu lüks yatın sofistike dış tasarımı ve mühendisliği Espen Oeino'nun eseri. Süper lüks yatta bir ana süit, 3 vip kabin ve 4 çift kişilik kabin olmak üzere 8 oda bulunuyor. 8 kişilik güneşlenme terası, Jakuzi, yemekli kış bahçesi, helikopter pisti, gece kulübü alanı olarak ikiye katlanabilen hangar alanı,güneş güvertesinde açık hava sineması ,çeşitli güvertelerde geniş açık hava eğlence alanları bulunmakta.
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