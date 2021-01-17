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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Dünyanın en pahalı sanat eseri “Da Vinci of Dept”

Dünyanın en pahalı sanat eseri “Da Vinci of Dept”

Sanat eserine ilişkin görüntüler

( NEW YORK ) NEW YORK

Diploması Sanat Eseri Üniversite Diploması Öğrenciler Yükselen 


- ABD’nin Grand Central İstasyonu'nunda sergilenen, 14 metrelik yükseklikte, tamamı gerçek 2 bin 600 üniversite diplomasından yapılmış ve degeri 470 milyon dolar olan, dünyanın en pahalı sanat eseri "Da Vinci of Dept" ziyaretçi akınına uğradı. Amerika’daki üniversite eğitiminin yükselen maliyetine dikkat çekmek için, üniversite kampüslerinde uzun süredir tercih edilen bira markası Natural Light'in sanat eseri, bilinen en pahalı sanat eseri olan Leonarda da Vinci’nin Salvator Mundi (450.3 milyon olan) tablosunu dahi geride bıraktı. İçecek firması, Amerika'da dört yıllık üniversite eğitiminin ortalama maliyeti olarak belirlediği 180 bin dolar çarpı sergilenen 2 bin 600 diploma için, 470 milyon dolarlık değeri elde ederek, bu çalışmayı şimdiye kadar yapılmış en pahalı sanat eseri olarak belirledi. Marka, ortaya çıkan sanat eserini “Tasarım, öğrencilerin hem borç krizi ölçeğini göstermeyi, hem de kolej borcunun yükü altında olanlar için yarattığı kaotik etkiye dikkat çekmeyi amaçlıyor.”şeklinde tanımlıyor. Bu, markanın ülkedeki öğrenci borcu sorununa ışık tutmaya yönelik devam eden çabasının bir parçası. ABD’de öğrenci kredisi borcu 1,7 trilyon dolar olarak 2021'de rekor seviyeye ulaştı.
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