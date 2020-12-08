- Dünyanın en kirli şehri Karaçi oldu



- ABD’nin hava kalitesi indeksi verilerine göre dünyanın en kirli şehrinin Karaçi kenti olduğu açıklandı. ABD’nin hava kalitesi indeksi tarafından yayınlanan verilere göre, Pakistan’ın Sind eyaletine bağlı olan Karaçi kenti dünyanın en kirli şehri oldu. Karaçi’nın yanı sıra hava kirliliği nedeniyle Pakistan'ın farklı bölgelerinde de şiddetli sis meydana geldi. Kirli hava vatandaşlarda solunum problemlerine, boğaz ve göz enfeksiyonları yol açtığını da aktarıldı. Öte yandan, yaşanan şiddetli sis trafik kazaları da sebep oluyor. Otoyol Polisi halka seslenerek, sürücülerin yavaş gitmelerine ve sis farları kullanmalarını talep etmişti. Halkın gerekli olmadıkça yola çıkmamalarına rica edilmişti.



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