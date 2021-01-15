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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinden kartpostallık görüntüler

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezinden kartpostallık görüntüler

drone görüntüsü

( NEVŞEHİR -DRONE)- Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi havadan görüntülendi NEVŞEHİR

Kar Yağışı 


- Dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi.Nevşehir Belediyesi tarafından ortaya çıkartılan ve dünya turizmine kazandırılan dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi konumunda bulunan Kayaşehir kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler verdi. Kar yağışının ardından beyaza bürünen dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan Kayaşehir havadan görüntülendi.
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