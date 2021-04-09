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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca ünlü Yassıca Adası'nda yıkım

Dünyaca ünlü Yassıca Adası'nda yıkım

- ada yıkım

Gecekondu Kaçak Bild Güvenlik Önlemi 

-- ekiplerden görüntüler
-- detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Yassıca Adası'nda bulunan ve kaçak olduğu tespit edilen işletme yıkıldı.Fethiye Belediyesi’nde yapılan açıklamada, Göcek açıklarındaki Yassıca Ada’da tespit edilen yapının kaçak olduğu belirtildi. Yapının Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü eşliğinde yıkıldığı kaydedilen açıklamada, “Yaklaşık 3 hafta önce Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmesinin ardından Fethiye Belediyesi’ne bildirilen eğrelti yapı, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü denetiminde, Jandarma kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemleriyle 775 sayılı gecekondu kanunun 18. maddesine göre yıkılmıştı. Daha sonra eğrelti yapının aynı şahıs tarafından tekrar yapılması üzerine Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nce tekrar yıkım gerçekleştirildi.
Jandarma kolluk kuvvetlerinin tekrar güvenlik önlemi aldığı yıkım, gün boyunca sürdü. Yassıca adası doğal sit alanı olarak geçiyor” ifadelerine yer verildi.

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