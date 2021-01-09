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09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sahilde yürüyüş pahalıya mal oldu

Dünyaca ünlü sahilde yürüyüş pahalıya mal oldu

Sahilin boş görüntüsü

Polis Yabancı Turist Akalan Gesi Polis Ekipleri 

-Yürüyüş yapan turistler
-Denize giren iki Rus turist
-Sahilde oturanlar
-Sahili izleyenler detay
-Polisin turistlere denetimi
-Sahil boyunda uygulama yapması
-S.E.'ye ceza yazması
-S.E.'nin konuşması
-Bir Rus erkek turistin denize girmesi
-detay

( ANTALYA )- Kısıtlamayı ihlal edip Konyaaltı Sahili'ne yürüyüşe çıkan kişiye 3 bin 150 TL ceza uygulandı- Cezayı yiyen S.E:- "Pahalı bir gezi olacak gibi görünüyor, elbette biliyorum yasak olduğunu biliyorum, yalan atacak halim yok"- "Ama biz böyle şeyleri hep çok bildiğimizi zannedip, biraz salağa yatıyoruz" ANTALYA

- Antalya'da bir kişi korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geziye çıkınca 3 bin 150 TL'lik ceza yedi.Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, turizm kenti Antalya’da polis ekiplerinin denetimi sık şekilde devam etti. Kentteki tüm ana arterlerde, cadde ve sokaklarda görev yapan polisler yerli ve yabancı turistlerin normal zamanda uğrak noktaları arasında yer alan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde de denetimlerine devam etti. Sahil boyunca araçla yapılan devriye görevinin yanı sıra ekipleri yaya olarak da denetim yaptı. Polisler kısıtlamaya rağmen sahile gelen yerli yabancı tüm kişilere pasaport ve izin belgesi kontrolü yaptı. Sahilde ise çoğunlukla kısıtlamadan muaf olan turistlerin olduğu görüldü.
Havanın bulutlu ve hafif yağışlı olmasına rağmen 2 kadın ve 1 erkek Rus turistin denize girdikleri görüldü.
Bazı turistler ise çocuklarıyla sahil bandında yürümeyi tercih etti."En pahalı sahil gezisi"Yasağı ihlal edip sahile yürüyüşe gelen S.E, "Çıktım hava güzeldi derler ya çokta klasiktir. Anadolu tabiriyle derler bunu ve yakalandık. Pahalı bir gezi olacak gibi görünüyor. Elbette biliyorum yasak olduğunu biliyorum, yalan atacak halim yok. Ama biz böyle şeyleri hep çok bildiğimizi zannedip, biraz salağa yatıyoruz. Hata sayılırsa bu bir hata. Bu havada akıl almaz bir şey" dedi.
Cezası ibraz edilen S.E.'ye polis eve gitmesini, tekrar yakalanması halinde bir ceza daha yiyebileceğini hatırlattı.
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