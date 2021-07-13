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Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Dünyaca ünlü sahilde oynadığı tabanca ateş alan maganda herkesi korkuttu

Eli silahlı kişi ve yanındakiler detay

Polis Kamera Şili Cep Telefonu Mermi 

-Silahın ateş alması
-kum ve taşların etrafa saçılması
-Görüntüyü çeken kişinin tepkisi

( ANTALYA )- Tutukluk yapan tabancayı kurcalarken ateşledi, kendi bile ne olduğunu anlamadı- Tabancanın namlusunun yere doğru olması olası bir faciayı önledi ANTALYA

- Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde bir magandanın eline aldığı tabancanın ateş alması sonucu etraftakilere korku dolu anlar yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet etti.Olay, sabah 08.00 sıralarından Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik bir grup sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı.
Gruptan bir kişi, tutukluk yapan tabancayı kurcalarken, diğerleri de ona yardım etmeye çalıştı. Bu sırada ise tabanca birden ateş aldı. Şans eseri tabancadan çıkan mermi kuma isabet ederken, çevredekiler büyük korku yaşadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ‘sahilde magandalar’ sözüyle şahıslara tepki gösterdi. Tabancanın kuru sıkı olup olmadığı bilinmezken çevredekilerin ihbar ettiği şahıslar, polis gelmeden bölgeden uzaklaştı.
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