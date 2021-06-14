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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü sahil yağan yağmur sonrası boş kaldı

Dünyaca ünlü sahil yağan yağmur sonrası boş kaldı

Evine giden vatandaşlar detay

Yüzme Akalan Yağan Irak 

-Sahil detay
-Yüzenler detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Turizm kenti Antalya’da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle az sayıda vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi. Antalya’da sabah saatlerinden itibaren oluşan bulutlu hava yerini öğleden sonra yağmura bıraktı. Hafif hafif yağan yağmura dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yakalanan bazı vatandaşlar evlerine döndü. Bazı vatandaşların ise hafif yağan yağmura rağmen denize girerek yüzmeye devam ettiği görüldü.
Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ünlü sahilde yağmur nedeniyle az sayıda kişinin olması dikkat çekti.
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