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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı

Dünyaca ünlü plajın tadını bu sefer inekler çıkardı

güneşlenen ineklerden görüntüler

( MUĞLA -TEKRAR)- Gören dönüp bir daha baktı MUĞLA

Yağmurlu Cep Telefonu 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde sahilde güneşlenen inekleri görenler, bir daha baktı. İneklerin sahilde güneşlenmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Marmaris’te etkili olan fırtına ve yağmurlu havadan sonra yaz gününü aratmayan sıcak hava etkili oldu. Turunç Mahallesi'ndeki Kumlubük mevkiinde ise ineklerin deniz kenarında güneşlenmesi komik görüntüler oluşturdu. Onlarca inek, yazın iğne atsan yere düşmeyen plajda sere serpe yattı, güneşlendi. Bu manzarayı gören bir vatandaş ise cep telefonu ile o anları görüntülemeyi ihmal etmedi.
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