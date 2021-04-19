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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı başladı

Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı başladı

menteşe belediyesi iş makineleri yıkım detay

( MUĞLA )- Muğla’nın günübirlik tatil koyu Akbük koyunda Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından sahil kenarındaki kaçak eklentisi bulunan restoranın imara aykırı bölümü yıkıldı. MUĞLA

Yabancı Turist Güvenlik Önlemi Kaçak Yapı Arbede Mahkeme Kararı 


- Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde imar barışından sona erdiği 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan ve mahkeme kararı ile yıkım kararı verilen 32 eklenti ve kaçak yapının yıkımı başladı.
Sabah saatlerinde kısa bir arbedenin yaşandığı, bina sahiplerinin koyun girişinde kurdukları barikat Jandarma ekipleri tarafından açılmış ve Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkım yapılacak alanlara sevk edilmişti. Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekanı Akbük koyunda geçen yıl da yıkım yapılmıştı. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında Bungolav evler de bulunuyor. Menteşe Belediyesine ait iş makineleri yıkımı koyun en uç noktasında bulunan restorantın eklentilerinden başladı.
Restorantın ana binası yanına yapılan eklentiler iş makineleri ile yıkımı gerçekleştirilirken, Jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. (BT-Y)
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