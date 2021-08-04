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( MUĞLA ) -Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’nın acı manzarası- Yangına rağmen denizin tadını çıkarmaya devam ettiler MUĞLA



- Marmaris’te çıkan orman yangınları dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’ndan görülen acı bir manzara oluşturdu. Yangına havadan müdahale sürerken yangınlara aldırmadan denizin keyfini çıkaranlar da vardı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangınları 7’nci gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi’nde yükselen alevler önceden tahliye edilen yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Dünyaca ünlü Kızkumu Plajı’na doğru ilerleyen orman yangını acı bir manzara oluşturdu. Orman yangınlarına aldırmadan yaz tatilini devam ettirenler de vardı. Yabancı turistler orman yangınlarını arka plana alarak plajda bulunan heykelle fotoğraf çekildi. Bazı turistler ise denizin keyfini çıkardı. “Kızkumu dağı elimizden kayıp gidiyor” Kızkumu plajında işletmecilik yapan İbrahim Sarıkarlık, “Burası Marmaris’in incisi dediğimiz en güzel Kızkumu sahilidir. Doğasıyla meşhur bir bölgemiz. Şu an için Hisarönü ve Değirmenyanı yandı. Harika bir güzellikteki kız kumu dağı elimizden kayıp gidiyor. Çok üzgünüz” dedi.

“Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor” Bir taraftan tatillerin sürdüğünü ifade eden Sarıkarlık,“Birçok otel rezervasyonları iptal etti. Çoğu kişiler tahliye edildi. Üzgünlüğümüz katlanarak devam ediyor. En büyük üzüntümüz bu güzel doğanın heba olup yanması. İnşallah kısa sürede yetkililer bunu söndürmeyi başarır” dedi.

(CS-BT-)

