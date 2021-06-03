Dünyaca ünlü Kangal köpekleri şimdi de cezaevlerini koruyacak

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( SİVAS - ÖZEL)- Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında yer alan Kangallar, Türk Silahlı Kuvveleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ardından Ceza İnfaz Kurumları tarafından da kullanılacak SİVAS



- Dünyanın en iyi koruma köpekleri arasında yer alan Kangallar, Türk Silahlı Kuvveleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ardından Ceza İnfaz Kurumları tarafından da kullanılacak. Daha önceleri Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyette görev alan, bulunduğu dar ve geniş alanları koruyabilme özelliğine sahip olan Kangal köpekleri şimdide İzmir’de ki cezaevlerini koruyacak. 2 kilometreye kadar koku alma ve 25 kilometreye kadarda görme yetenekleriyle düşmana göz açtırmayan Kangal’lar yeni görevleri için gün sayıyor. Dünyanın en iyi koruma köpeği olarak bilinen Kangal’lar önümüzdeki günlerde İzmir’e yola çıkacak. Parti parti gönderilmesi planlanan Kangallar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra uzman ellerde eğitilerek cezaevlerinin korunmasında bekçi köpeği olarak görev alacak. İzmir’deki cezaevleri Kangal köpekleriyle korunacak Kangal Köpeği Yetiştiricisi Umut Taşdelen, kangal köpeklerinin İzmir’deki cezaevlerinde görev alacağını söyleyerek, “ Dünyaca ünlü Kangal Köpeklerimiz yeni bir göreve hazırlanmaktadır. İzmir’deki ceza evlerinde bekçilik amaçlı görev alacaklardır. Daha önce de bilindiği gibi emniyet grupların ve Türk silahlı kuvvetlerinde görev almıştı. Şimdi de İzmir’deki cezaevlerimizde yer alacaktır. Kangal köpekleri bilindiği gibi içgüdüsel olarak görevini en iyi şekilde yapan bir ırktır. Bekçilik ve koruma içgüdüsü oldukça yüksek bir köpektir. Uzaktan gelebilecek tehlikelere karşı bekçiliği iyi yapan bir ırktır” dedi.

Önümüzdeki günlerde yola çıkacak Taşdelen, kangal köpeklerinin önümüzde ki hafta içinde İzmir’e yola çıkacağını ifade ederek, “ İzmir’deki cezaevlerimize 10-15 tane kangal yavrusunu hazırlıyoruz. Oraya göndereceğiz. Sağlık kontrolleri yapılıp, aşıları tamamlandıktan sonra görev alacaklar. Kangal köpekleri, koku alma özelliği üst düzeydedir. Gözleri oldukça keskindir, uzaktan gelebilecek tehlikeyi görebilme kapasitesi ileridir, hissiyatlı bir hayvandır. JAKEM’in eğitim veren askeri personeli var. Profesyonel eğitimciler kangalları orada eğitecekler. Yavrularımızı parti parti göndereceğiz. Önümüzdeki hafta içi inşallah ilk partiyi İzmir’e göndereceğiz” diye konuştu.

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