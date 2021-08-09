Dünyaca ünlü Doktor Balıkları sele teslim oldu, o anlar kamerada



- Sivas’ın Dünyaca ünlü şifalı balıkları sele teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı. Sivas’ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. İlçede bulunan dünyaca ünlü balıklı kaplıcada selden nasibini aldı. Balıkların yer aldığı ve Dünyanın birçok farklı bölgesinden Kangal’a gelerek şifa arayanların girdiği akarsu, sel sularının etkisi ile tanınmaz hale geldi. Şifalı balıklarda sel sularına kapıldı. Binlerce balığın telef olduğu bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

