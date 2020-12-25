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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi, Kapadokya’da karantinaya alındı

Dünyaca ünlü boksörün kız kardeşi, Kapadokya’da karantinaya alındı

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( NEVŞEHİR -ÖZEL) NEVŞEHİR

İngiltere Boksör Karantina Gesi Kız Kardeş 


- Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan, İngiltere’den Türkiye’ye son uçakla gelmesinin ardından Kapadokya’da korona virüs ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.Dünyaca ünlü boksör Amir Khan’ın kız kardeşi Mariyah Khan iki arkadaşı ile birlikte İngiltere’den İstanbul’a sefer yapan son uçakla geldi. İstanbul’un ardından Kapadokya bölgesine arkadaşları ile birlikte gelen Mariyah Khan, İngiltere’den Türkiye’ye uçakla gelen yolculardan birinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir’de karantinaya alındı. İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince korona virüs testi yapılan Mariyah Khan daha sonra ise Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi Yurtlar Kurumunda karantinaya alındı.
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