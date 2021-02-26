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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünyaca Ünlü Aktör Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

Dünyaca Ünlü Aktör Jason Statham Tarihi Atlas Sineması açılışına katıldı

Jason statham gelişi

Çekim 

-Fotoğraf çektirilmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılış programı gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılımıyla açılış programı gerçekleştirilen Tarihi Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesinin açılış programına dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı.
Programın gerçekleştirildiği alana gelen Jason Statham burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ünlü aktör programın yapılacağı salona geçti. (MB-
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