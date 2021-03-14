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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Dünya şampiyonunun oğlu babasından izinden gidiyor

Dünya şampiyonunun oğlu babasından izinden gidiyor

Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki çocuğunu motosiklete bindirmesi

Sosyal Medya Karya Şampiyon Motosikletçi Irak 

-1 buçuk yaşındaki çocuğun motosiklet kullanması

( SAKARYA )- Boyunda büyük motosiklet kullandı, kendine hayran bıraktı- Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video büyük beğeni topladı SAKARYA

- AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların paylaşıldığı video, kısa sürede büyük beğeni kazandı. AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)’ ifadeleri ile paylaşılan videoda, minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor. (OK-GY
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