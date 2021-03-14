Dünya şampiyonunun oğlu babasından izinden gidiyor

-1 buçuk yaşındaki çocuğun motosiklet kullanması



( SAKARYA )- Boyunda büyük motosiklet kullandı, kendine hayran bıraktı- Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video büyük beğeni topladı SAKARYA



- AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anların paylaşıldığı video, kısa sürede büyük beğeni kazandı. AK Parti Sakarya Milletvekili, Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı ve Dünya Süpersport Şampiyonası’nda toplamda 5 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 1 buçuk yaşındaki oğlu Zayn’ın motosiklet kullandığı anların videosunu paylaştı. Kenan Sofuoğlu’na ait Akyazı ilçesinde bulunan pistte çekilen görüntü kısa sürede büyük beğeni kazandı. Kenan Sofuoğlu tarafından, ‘Still not 2 years old (Henüz iki yaşında değil)’ ifadeleri ile paylaşılan videoda, minik Zayn’ın boyundan büyük motosikleti tek başına kullandığı ve babasının ona eşlik ettiği anlar yer alıyor. (OK-GY



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