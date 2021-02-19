Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünya Rehberler Günü’ne erken kutlama

Dünya Rehberler Günü’ne erken kutlama

Rehberler günü töreninden,

-çelenk koymadan gör. var.
-ATRO Başkanı Ozan Sayın'ın konuşması var.

( AYDIN )- Kuşadası’ndaki törene Aydın Turist Rehberleri Odası üyeleri katıldı AYDIN

- 21 Şubat Dünya Rehberler Günü Kuşadası’nda da kutlandı. Hafta sonu gerçekleşecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle iki gün erken gerçekleşen kutlamaya rehberler odası üyeleri katıldı.
Kuşadası Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen Dünya Rehberler Günü kutlaması salgın kurallarına uygun olarak yapıldı. Merkezi Kuşadası’nda bulunan Aydın Rehberler Odası'nın (ATRO) yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile delegelerinin katıldığı törende İstiklal Marşı okunda, ardından da Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Törende konuşan Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın, tüm rehberlerin bu önemli gününü kutladı. Salgın nedeniyle rehberlerin zor günler geçirdiğini belirten ATRO Başkanı Sayın, salgın nedeniyle buruk bir kutlama yaşadıklarını belirterek, “Yıllardır, burada, bu alanda üyelerimizle kutladığımız Dünya Turist Rehberleri Gününü, salgın nedeniyle maalesef, hem iki gün öncesinde, hem de odamızın sadece yönetim, denetim kurul üyeleri ve delegelerimizle hem de buruk şekilde kutluyoruz. Maalesef geçtiğimiz yıl rehberlerin bugüne kadar yaşadığı en sıkıntılı yıl olmuştur. Salgın dolayısıyla turizm büyük darbe almıştır. Bu sıkıntılı zamanda en büyük zorluğu biz rehberler yaşadık, yaşamaktayız. Uçak inmiyorsa rehber işsizdir, limanda gemi yoksa rehber işsizdir, oteller kapalıysa rehber işsizdir. Tüm rehberler hepimiz bir yıldır işsiziz. Hiçbir gelirimiz olmamıştır “ dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement