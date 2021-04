Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz’den üreten kadınlara destek

-Başkanla mağazayı gezen ünlü pizzacı Akdeniz

- Amerika’da yaşayan Dünya Pizza Şampiyonu Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan Belediyesi Esmek El Emeği mağazasını ziyaret ederek üreten kadınlara destek oldu. Ünlü pizzacı burada yaptığı açıklamalarda Türkiye’de pizzacı dükkanı açacağını duyurdu. Yaptığı pizzalarla adını dünyaya duyuran Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan Belediyesi Esmek El Emeği mağazasını ziyaret etti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le beraber Esmek El Emeği mağazasını ziyaret eden ünlü pizzacı Hakkı Akdeniz, kadınların yaptığı el emeği ürünlerini inceledi. Başkan Kökeni el sanatları merkezini ünlü pizzacıya gezdirerek kadınların yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan köken daha sonra, üreten kadınların hazırladığı pizza görselli pastayı şampiyon pizzacı Akdeniz’le beraber kesti. Ünlü pizzacı da eşine ve çocuklarına el emeği ürünleri aldı. Gönüllerin şampiyonu olarak tanınan Hakkı Akdeniz’in hayat yolculuğu, Diyarbakır Silvan'dan Kanada Montreal'e, oradan da New York'a uzanmış. Evsizlere yaptığı yardımlarla da adını duyuran Akdeniz ailevi nedenlerden dolayı 96 gün boyunca New York sokaklarında yaşamış. Yaşadığı onca zorluğa rağmen hayallerinin peşinden giden Akdeniz, girdiği pizza yarışmalarından birincilik ödülleri alarak ismini dünyaya duyurmayı başardı. “İnsan nerden geldiğini unutmamalıdır” Adını gönüllerin şampiyonu olarak da duyuran Hakkı Akdeniz, “Dünya şampiyonu olmak güzel bir duygu ama her şeyden önce insan olmak önemli. Yaptığım çoğu işlerden yüzde 90’ını insancadır. İnsan nerden geldiğini unutmamalıdır. Bir yardımım bir katkım bulunuyorsa insanımıza ne mutlu bana. Böyle oldukça çoğu insanlara güzel örnek oluyorsun. Halkımıza yardımcı olmak beni çok mutlu ediyor. Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden çık Amerika’ya gidip dünya şampiyonu olmak tabi ki de aklımdan geçirmeyi bırakın hayal bile edemezdim. Pes etmemeli insan ayrıca sevdiğin bir işi yapıyorsan mutlaka başarırsın” dedi.

“Başarıyorsam yüzde 90 annemin bana ettiği dualardandır” Türkiye’ye ye bu defa annesi için geldiğini söyleyen Akdeniz, “Bu gelişim annem için oldu. Kendini iyi hissedemediğini söyledi ve ne zaman geleceğimi sordu. Bende hemen bilet alıp ertesi gün Türkiye’ye geldim. Cennet annelerin ayakları altındadır. Annem olmasaydı biz olmazdık. Kadınlar olmasaydı biz hiç olmazdık. Ben bugün ayakta durabiliyorsam yüzde 90 annemin bana ettiği dualardandır. Çünkü onu her zaman çok mutlu ediyorum. Annem de mutlu oldukça ben mutlu oluyorum. Yardımları daha çok doğduğum yere Diyarbakır’a yapıyorum. Yaptığım yardımları anlatmak özellikle Türkiye’de çok utanıyorum” şeklinde konuştu.

“Başarmak istiyorlarsa paraya bakmasınlar” Gençlere tavsiyelerde bulunan ünlü pizzacı Akdeniz, “Pizza yapmak istiyorlarsa, öncelikle küçük bir yerde gidip çalışsınlar. 1 hafta veya 1 ay olur ne kadar öğrenme süresi sürerse uzatabilir. Paraya bakmasınlar. Başka bir işte çalışıp da 3-4 bin TL alacağıma pizzacıda çalışıp belki bin lira alır. O yüzden paraya bakmadan çalışsın ilk etapta. Eğer gerçekten iyi bir pizzacı olup kendini ispatlarsa kendisine ait pizza dükkanı da açar. Sonra da ailesine de bakabilir” dedi.

“Türkiye için farklı projelerim var” Türkiye’de projeleri olduğunu açıklayan dünyaca ünlü Hakkı Akdeniz, “Şu anda Türkiye için farklı projelerim var. Burada pizza dükkanı açma gibi düşüncelerim var. Gelip açacağız. Esmek El Emeği mağazasında da kadınlarımız çok güzel iş çıkarmışlar. Çok beğendim” ifadelerinde bulundu.



