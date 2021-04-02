Dünya Otizm Farkındalık gününde polis oldular, mutlulukları gözlerinden okundu

-Motosikletli polislerin okula gelmesi

-Özel gereksinimli bireyler ile vakit geçirdiği anlar

-Özel gereksinimli bireyin telsizden anos geçmesi



( SAKARYA )- Polis kıyafeti giyen özel gereksinimli öğrenciler telsizden anons çekerek polisleri sevdiklerini söylediler SAKARYA



- Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla, özel gereksinimli çocuklar ile bir araya geldi. Polis kıyafetlerini giyen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla, Serdivan Nilüfer Özel Eğitim Merkezi Uygulama okulunu ziyaret ederek, özel gereksinimli öğrenciler ile bir araya geldi. Polis ağabeyleriyle keyifli zaman geçiren özel öğrenciler, polis kıyafetleriyle motosiklete bindiler. Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan özel gereksinimli öğrenciler ayrıca telsizden anons geçerek polisleri çok sevdiklerini söylediler.



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