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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Dünya matematik şampiyonu Hakkari’den çıktı

Dünya matematik şampiyonu Hakkari’den çıktı

Okul tabelası

Matematik Doğum Günü Öğretmen Dünya Şampiyonu Öğrenciler 

-Yusuf’un sınıfı
-Yusuf ile röportaj
-Babası ile röportaj
-Öğretmeni ile röportaj
-Okul müdürü Korkmaz’ın çiçek takdim etmesi ve kısa konuşması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’deki Şehit Selahattin İlköğretim Okulu 2/D sınıfı öğrencilerinden 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli Caribou Matematik Organizasyonunda tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonu oldu. Yusuf Eymen Velieceoğlu, öğretmeninin kendisine bir sınav olduğunu belirterek, “Babama sordum ve katıldım. Bütün soruları doğru cevapladım ve dünya birincisi oldum” dedi.
Baba Orhan Velieceoğlu ise öğretmen ve okul yönetiminin desteğini hep yanlarında gördüklerini belirterek, “Bizde veli olarak elimizde gelen gayreti sarf etmeye çalıştık. Matematik konusunda çok iyi, biz de kendisine destek sağlayınca bu başarıyı elde etti. Öğretmeni bir yarışma olduğunu bize söyledi.

Bizde memnuniyetle katıldık. Bu başarıyı okulumuza ve Hakkari’ye yaşattığı için çok mutluyuz. Kendisi ile gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Yusuf’un öğretmeni Recep Sevmiş de, sınavı öğrenince Yusuf’un katılmasını istediğini söyleyerek, “Yusuf matematik derslerinde çok başarılı. Özel bir çocuk. Sınava katıldığında gerekli başarıyı göstereceğinden çok emindik. Çok güzel bir başarı yakaladı. İnşallah tüm çocuklar bu başarıyı yakalar” diye konuştu.
Okul Müdür Yardımcıları Orhan Korkmaz ve Rahmi Orhan da, dünya şampiyonu olan öğrencileri Yusuf’u kutlayarak başarıların devamını diledi. Yusuf’a çiçek takdim eden ve bugünde doğum günü olduğunu söyleyen Korkmaz, “Dünya çapında 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli Caribou Matematik Organizasyonunda tüm soruları yanıtlayarak şampiyon olmuştur” şeklinde konuştu
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