- Dünya liderlerinden Kurban Bayramı mesajı



- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau yayınladığı mesajla Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Müslümanlar için Kurban Bayramı mesajı yayınladı. Putin mesajında, "Kökleri yüzyıllara dayanan bu kadim bayram, inananları İslam'ın kökenlerine ve değerlerine çekiyor. Merhamet, adalet ve dindarlık, başkalarına karşı şefkatli ve samimi bir tutum çağrısında bulunuyor. Tüm dünya dinlerinin temeli olan insani ve ahlaki değerler birleştiriciliği temsil eder, toplumda etnik gruplar arasında uyumun artmasına, halkımızın benzersiz gelenekleri olan kültürel çeşitliliğin korunmasına katkı sağlar. Rusya Müslümanlarına sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı. Zelenskiy’den bayram mesajı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de yayınladığı Bayram mesajı ile Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Zelenskiy, “Ülkemizin kültürel ve dini yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelen, geleneksel olarak inanç, fedakarlık ve cömertliğin kutlandığı bir bayram olan Kurban Bayramı'na yönelik en içten tebriklerimi kabul edin. Bu tarz bayram günlerinde karşılıklı saygı, sevgi ve ihtiyacı olanlara yardım gibi en iyi insani özellikler ortaya çıkar. Tüm Müslümanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Yakınlarınız ve aileniz sağlıklı ve mutlu olsun” dedi.

“Her zaman yanınızda olacağız” Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Kurban Bayramı mesajı yayınlayarak Müslüman Kanadalıların bayramını kutladı. Trudeau, “Bugün Kanada’daki ve dünyadaki Müslümanlar Kurban Bayramı’nı kutlayacak. Bu, ailelerin ve sevdiklerinin dua etme, yemeklerini paylaşma, fedakarlık üzerine düşünme ve ihtiyacı olanlara şefkat gösterme bayramıdır. Bazıları için bu bayram, arkadaşları ve aileleriyle güvenli bir şekilde toplanabilme anlamına gelecek” dedi.

Pandemi nedeniyle Müslümanların yüz yüze kutlama yapamayacağını ve Mekke’ye hac ziyaretini kaçırdıklarının farkında olduğunu aktaran Trudeau, “Halk sağlığı kurallarına uymaya devam edersek, sıra bize gelir gelmez Covid-19 aşılarımızı yaparsak bu virüsü yeneceğiz ve gelecek yıl birlikte bayramı kutlayabileceğiz” diye konuştu.

Kanada’da Haziran ayında Müslüman aileden 4 kişinin öldürüldüğü saldırı hakkında da açıklama yapan Trudeau, Afzaal ailesinin cinayete kurban gitmesi ve ülke genelinde siyahi Müslüman kadınlara yönelik şiddetli saldıralar nedeniyle bu yılın pek çok insan için zor ve acılı geçtiğini söyledi.



Trudeau, “İslamofobi gerçektir, ırkçılık gerçektir ve çok iyi bildiğimiz gibi nefretin korkunç sonuçları vardır. Nefretle savaşmak ve toplumumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza dair tüm Müslüman Kanadalılara söz vermek istiyorum. Her zaman yanınızda olacağız” dedi.

Son olarak Kanadalı Müslümanlara ülke genelinde yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri katkılardan dolayı teşekkür eden Trudeau, ailesi adına bir kez daha Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

