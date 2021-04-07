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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
'Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü' Kadıköy’de kutlandı

'Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü' Kadıköy’de kutlandı

Masa tenis oynayanlar

Masa Tenisi Dera Dalyan Gori 

-Hakemler
-Turnuvadan detay
-Başkan tarafından ödüllerin takdimi

- "Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü" Kadıköy’de kutlandı İSTANBUL

- Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ilan edilen “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü”, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda düzenlenen bir turnuvayla kutlandı. Kadıköy Özgürlük Parkı “Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü” kutlamaları kapsamında Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yaptı. Toplam 184 masa tenisi meraklısının katıldığı turnuvada rakiplerin heyecanlı çekişmesi eğlenceli görüntülere sahne oldu. Turnuvada birincilere ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı verdi. Yarışmacılar 4 ayrı yaş kategorisinin bulunduğu turnuvada kendi aralarında kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın kazananları 10-25 yaş kategorisinde Mehmet Onur Can, 26-49 yaş Engin Demiryürek, 50-65 yaşta Atilla Çamlıdağ ve 65 yaş üstü kategorisinde Kadir Baran oldu. Yarışmanın kazananlarına kupa ve madalyanın yanı sıra, her grubun birincilerine mini masa, ikincilerine profesyonel masa tenisi raketi ve üçüncülerine ise masa tenisi topu hediye edildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya masa tenisine gönül vermiş antrenörlerin bir araya gelerek kurduğu KBS Masa Tenisi - Table Tennis Organizations (TTO) da ödül ve raketleri temin ederek destekte bulundu.
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