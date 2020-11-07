Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

- Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 50 milyonu aştı

-Dünya genelinden detay görüntüler

(WASHINGTON) WASHINGTON

İngiltere Lyon Akalan İspanya 


- Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474’e ulaştı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgına dönüşen korona virüs tüm dünyada yeniden etkisini arttırdı. Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 50 milyon 7 bin 474’e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 253 bin 553’e yükseldi. 35 milyon 437 bin 738 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. ABD, 10 milyon 89 bin 124 vaka ve 242 bin 524 can kaybı ile salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. ABD’nin ardından en fazla etkilenen ve 1 milyon vaka sayısını aşan ülkeler ise sırasıyla Hindistan, Brezilya, Rusya, Fransa, İspanya, Arjantin, İngiltere ve Kolombiya oldu. Hindistan’da 8 milyon 478 bin 689 vaka bulunurken, 125 bin 895 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Brezilya’da vaka sayısı 5 milyon 632 bin 505’e yükselirken, toplam can kaybı 162 bin 35’e ulaştı. 1 milyon 753 bin 836 kişinin korona virüse yakalandığı Rusya’da 30 bin 251 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Fransa’da şu ana kadar 1 milyon 661 bin 853 kişide Covid-19 tespit edilirken, toplam can kaybı 39 bin 865’e ulaştı. 1 milyon 388 bin 411 kişinin korona virüse yakalandığı İspanya’da 38 bin 833 kişi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 228 bin 814’e, toplam can kaybı ise 33 bin 136’ya ulaştı. İngiltere’de 1 milyon 171 bin 441 kişide Covid-19 tespit edilirken, 48 bin 888 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti. 1 milyon 127 bin 733 kişinin korona virüse yakalandığı Kolombiya’da ise 32 bin 405 kişi virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Futbolun Müslüman YıldızlarıFutbolun Müslüman Yıldızları
İşte En Güzel Spor Spikerleriİşte En Güzel Spor Spikerleri
BMW'ci Çılgın KızlarBMW'ci Çılgın Kızlar
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı