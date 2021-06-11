- Dünya genelinde çocuk işçi sayısı son 4 yılda 8.4 milyon artış gösterdi



- Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF yayınladığı raporda, çocuk işçi sayısının son 4 yılda 8.4 milyon artış gösterdiğini ortaya koydu. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF tarafından hazırlanan “Çocuk İşçiliği: Küresel 2020 tahminleri” 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü öncesinde yayınlandı. Rapor, çocuk işçi sayısının son 4 yılda 8.4 milyon artış göstererek 160 milyona yükseldiğini ortaya koydu. Çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik ilerlemenin 20 yıldan bu yana ilk kez sekteye uğradığı uyarısı yapılan raporda çocuk işçiliğinin önceki düşüş eğilimini tersine döndüğü belirtildi. 5 ila 11 yaş aralığındaki çocuk işçi sayısında önemli bir artışın gözlemlendiği raporda, tehlikeli işlerde çalışan 5-17 yaş arası çocukların sayısının ise 2016'dan bu yana 6.5 milyon artarak 79 milyona yükseldiği aktarıldı. UNICEF Genel Direktörü Henrietta H. Fore, çocuk işçiliğin sonlandırılması mücadelesini kaybetmeye başladıklarını ifade ederek, “Korona salgını öncesinde son 20 yılda ilk kez artış gördük. 2016 yılından bu yana çocuk işçi sayısı 8.4 milyon arttı. Korona salgınına rağmen gelecek yılın sonuna kadar 9 milyon çocuk daha çalıştırılma riskiyle karşı karşıya. Çocuklar, okulların kapanması, sokağa çıkma yasağı, ebeveynlerinin iş ve gelir kaybından etkileniyor” ifadelerini kullandı.

