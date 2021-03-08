Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Dünya emekçi kadınlar gününe özel 300 yeni istihdam

- Dünya emekçi kadınlar gününe özel 300 yeni istihdam

Programdan görüntü

Emekçi Kadınlar Günü Kadınlar Günü Emekçi Kadınlar 

-Başkanın konuşması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne Özel, 300 Esenyurtlu Kadının İstihdamını Sağladı Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde 300 kadının istihdam edilmesini sağladı. İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamının sağlanması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanları ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. ESBİM, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel bir çalışma yaptı. Sektörün öncü firmaları ile görüşen ESBİM, kadınların işe alınması için mülakat başlattı. Saat 11.00’de başlayan mülakatlar sonucu 300 kadın işe yerleştirildi. “Sizlerle beraber Esenyurt’un güzelleşeceğini biliyorum” Mülakatlara katılan kadınlara seslenen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum. Her zaman sizin yanınızda olacağımızı unutmayın. Her sorununuzda olanaklarımız çerçevesinde elimizden geldiğince elimizi size uzatacağız. Çalışmak, üretmek, hakça paylaşmak, kardeşçe yaşamak için birbirimizi kucaklayarak size yakın duracağız. Sizlerle beraber Esenyurt’un güzelleşeceğini biliyorum” diye konuştu.
Pandemi kurallarına dikkat edildi Girişte ateşleri ölçülerek alınan kadınlara, kişisel dezenfektan, kalem ve su verildi.
Olası bir sağlık sorunu ihtimaline karşı da Hasta Nakil ambulansı hazır bekletildi. (ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !Dünyayı Kadınlar Yönetseydi !
Oje Sürdüler Sütyen GiydilerOje Sürdüler Sütyen Giydiler
Arap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu ÜlkeArap Dünyası'nda Kadın-Erkek Eşitliğinin En Belirgin Olduğu Ülke
Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...Erkekler Topuklu Ayakkabı Giyerse...
Eski Kocasına Kurşun YağdırdıEski Kocasına Kurşun Yağdırdı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı