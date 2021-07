Dündar’a kardeş ziyareti

- Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’i ağırladı. Kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhâdi Krasniç ile birlikte Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı makamında ziyaret eden Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Osmangazi Belediyesi’nin Kosova halkının gönlündeki yerinin çok farklı olduğunu söyledi.



Başkan Dündar’ın, Kosova ile münasebetlerin güçlenmesi için çok ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Fikrim Damka, “Mustafa Başkan, her yıl Kosova’yı birkaç kez ziyaret ediyor. Birlikte pek çok etkinlik düzenliyoruz. Kosova’daki kardeşlerini hiçbir zaman unutmuyor” dedi.

Osmangazi Belediyesi’nin Mamuşa ile kardeş şehir olduğunu ifade eden Bakan Damka, “Aynı zamanda her yıl birlikte Sultan Murat Hüdavendigâr Han’ı anma törenleri düzenlemekteyiz. Bugün de kendilerini ziyaret ederek çeşitli projeler üzerine konuştuk. Balkanlar’da, Kosova’mızda, Prizren’de, Mamuşa’da neler yapılabilir, bu konular üzerine istişarelerde bulunduk. Kendileri, bugüne kadar daima yanımızda oldu, bize büyük destek çıktı. Ben, hem hükümetim, hem de Kosova’daki Türk toplumu adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Mamuşa’da Osmangazi izleri Kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç de Osmangazi Belediyesi ile Mamuşa arasında çok güçlü akrabalık bağları bulunduğuna dikkat çekti. Nazik ev sahipliği için Başkan Dündar’a teşekkür eden Krasniç, “Bugüne kadar yürüttüğümüz sosyal, kültürel ve teknik iş birliklerinin, Mamuşa Belediyesi'ne çok büyük katkısı oldu. Mamuşa’da, Osmangazi'nin izlerini taşıyan birçok eser mevcut. Bugün de, iki belediye arasındaki bu dostluk ve kardeşlik ilişkisinin güçlenerek devam etmesi için, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Konuklarını makamında ağırlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Bakanımız ve kardeş şehir Mamuşa Belediye Başkanımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen çok güçlü bir bağ var. Belediye olarak bizler de, yerel yönetimler düzeyinde bu ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Meselâ Sultan Murad’ı anma etkinlikleri esilesiyle her yıl oradaki kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Bizler de bu ilişkilerin gelişip güçlenmesi, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağların güçlenmesine katkıda bulunuyoruz” diye konuştu.

Dündar, ziyaretin sonunda Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin maketleri üzerinde misafirlerine bilgi verdi. (MŞ-Y)