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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dün onlarca aracın suya gömüldüğü o kavşak eski haline döndü

Dün onlarca aracın suya gömüldüğü o kavşak eski haline döndü

Dün yaşanan selin görüntüleri

Mahsur Kaldı Akkale 

- Kavşağın bugün drone ile çekilen görüntüleri
-arşiv

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de şiddetli yağmur nedeniyle sular altında kalan ve onlarca aracın mahsur kaldığı İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Girne Kavşağı’nın dünkü halinden eser kalmadı. Şiddetli yağmur nedeniyle derelerin taştığı ve sel sularının birçok noktayı esir aldığı İzmir’de günlük hayat normale dönüyor. Dün onlarca aracın suya gömüldüğü, İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki Girne Kavşağı normale döndü. İzmir’in ana arterlerini birbirine bağlayan yonca kavşak, dün sel sularının etkisiyle adeta suya gömülmüş ve onlarca araç suda kalarak kullanılamaz hale gelmişti. İzmir kent içi ulaşımının önemli noktalarından olan yonca kavşak bugün normale dönerken, pek çok önemli noktayı birbirine bağlayan noktanın dünkü halinden eser kalmadı. Girne Kavşağı drone ile havadan da görüntülenirken, yaşanan selin izlerinin adeta hiç yaşanmamış gibi silindiği görüldü.
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