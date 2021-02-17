Dün kar yağan Antalya'da bugün deniz keyfi

-Yürüyenler detay

-Dağlardan detay

-Oturup kahve içinler

-Kitap okuyan detay

-Rus kadın turistin denize girmesi

-Yüzmesi

-Onur Çağlayan'ın spor yapması

-Suya atlaması

-Yüzmesi

-Duş alması

-Onur Çağlayan röp



( ANTALYA ) -- Türkiye kar ve soğuğa teslim olurken onlar Antalya'da denize girdi- Oeniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığından 9.5 derece yüksük olduğu Antalya'da deniz keyfi ANTALYA



- Tüm ülkeyi etkisi altında alan karlı ve soğuk havaya rağmen turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenler oldu. Ülke genelindeki soğuk ve karşı hava Antalya’da da etkisini gösterdi. Dün gece 5 yıl aradan sonra kent merkezine tutmasa da hafif şekilde kar yağışı görüldü.

Kenti çevreleyen dağların zirvesinin yanı sıra eteklerinde beyaza büründü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni çevreleyen karşı dağlara rağmen sahilde bazı kişiler denize girdi. Soğuk ve sert esen rüzgara rağmen Onur Çağlayan ve bir Rus uyruklu kadın turist Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Çağlayan, hem sahilde spor yaptı hem de karşı dağlara karşı bir süre yüzdü. Bununla da yetinmeyen Çağlayan, denizden çıktıktan sonra esen rüzgar altında dakikalarca duş aldı. Hava sıcaklığının uzun bir aradan sonra gündüz ilk kez 8 dereceye düştüğü Antalya’da, deniz suyu ise 17.5 derece ölçüldü. Denize girip çıkan bazı vatandaşlar ise dalgakıran altında güneşlenip kitap okuyup kahve içti. Soğuk havaya rağmen bazı kişilerin yine de sahile gelip denizi izledikleri görüldü.

"Hava soğuk ama üşümüyorum" Onur Çağlayan“ Burada şimdi birde rüzgar var yine de denize girebiliyoruz. Her gün giriyoruz. Dün kar az bir çiseledi ama tutmadı. Poyraz var hava soğuk ama deniz çok güzel. Sürekli denize giriyoruz. Hava soğuk ama üşümüyorum. Cennet gibi bir yer Antalya, herkes gelsin denize girsin.”dedi.

(İA-



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