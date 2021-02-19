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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Dün giriş yaptığı otelde bugün cesedi bulundu

Dün giriş yaptığı otelde bugün cesedi bulundu

Otelden detay

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Polislerden detay
-Olay yeri inceleme detay
-Sokak detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da dün giriş yaptığı otelde odasından çıkmayan adam ölü bulundu. Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 459. Sokak üzerinde bulunan bir pansiyona akşam saatlerinde giriş yapan 44 yaşındaki Ali Fuat Taştan’ın hiç odasından çıkmamasından şüphelenen görevliler, kapıyı çaldı. Odanın kapısını açan kimse olmayınca otel görevlileri, durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, odanın kapısını açarak içeriye girdiler. Taştan’ın kaldığı odaya giren ekipler, 44 yaşındaki adamın yatakta yatan cansız bedeni ile karşılaştı. Ekipler, yatağın yanında şırıngalar buldu. “Uyuşturucudan muzdaribiz” Cesedin bulunduğu otelin sahibi Emrah Nas, “Antalya Kapalı Yol’da otel ve pansiyon sahibiyim. Uyuşturucudan muzdaribiz. Burası önceden çok güzel bir bölgeydi. Şimdi esnaf olarak da hiç rahat değiliz. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Ölen kişi benim pansiyonumda öldü. Dün akşam daha yeni giriş yapmış otele, daha önce kalan biri değildi” dedi.

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