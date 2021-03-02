Dün baharı yaşayan Eskişehir bugün beyaza büründü

-Esra Tokçalar ve Erkan Aslangiray isimli vatandaşlardan röportaj



( ESKİŞEHİR )- Güneşli günün ertesinde kar kenti beyaz örtüyle yeniden kapladı ESKİŞEHİR



- Şubat ayını güneşli günlerle uğurlayan Eskişehir'de, Mart ayının ikinci günüyle birlikte kent yeniden beyaza büründü. Eskişehir’de vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde ısınan havayla birlikte adeta yaz havasını yaşarken, bugün sabah erken saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaz bir güne uyandı. İki hafta önce yağan karın daha yeni erimesiyle birlikte daha ince kıyafetler tercih eden insanlar, kazaklarını ve paltolarını yeniden giyindi. Bir anda soğuyan havalara rağmen vatandaşlar kar yağışından memnun olduklarını dile getirdi. “Kar yağışı barajlarımız aşısından olumlu” Eskişehir’de yaşayan Erkan Aslangiray, kar yağışından memnun olan vatandaşlar arasında. Sık sık değişen havadan şikâyetçi olmadığını söyleyen Aslangiray, mevsim normallerinde yağan yağışın güzel olduğunu, ayrıca barajların düşen doluluk seviyesini yükselteceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Erkan Aslangiray; “Bu yıl aslında komple böyleydi. Alıştık diyebiliriz. Bir sıcak bir soğuk buna da alışacağız herhalde. Yani çok şikâyetçi değiliz bu durumdan, kar berekettir. Barajlarımızda sularımız azaldı Türkiye genelinde. Bunun için yağışlar iyidir. Yazın nasıl olsa sıcak havalar geliyor. Sıcağın da tadını çıkartırız. Kış mevsiminin de ayrı bir güzelliği var. Biz memnunuz bu durumdan” dedi.

Durumdan memnun olduğunu dile getiren bir başka vatandaş olan Esra Tokçalar ise her gün farklı havayla karşılaştığını ve ne giyeceklerini şaşırdığının altını çizerken buna rağmen durumdan şikayetçi olmadığını anlatarak “Biz de artık ne giyip dışarı çıkacağımızı şaşırdık. Allah’ın takdiri tabii ki her şey. Kar yağsın, bereket gelsin. Sularımız dolsun inşallah.” Öte yandan meteorolojiden alınan bilgiye göre bugün yağan karın kalınlığı 2-5 santimetre arasında ölçülürken, metrekareye 1,2 kilogram kar düştüğü hesaplandı. Bir önce güne göre sıcaklığın 3,5 derece düştüğü fakat önümüzdeki günlerde sıcaklığın artacağı öngörüldü.

(BT-Y)



loading...