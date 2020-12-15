Dün 10 evin yandığı köy bugün kar yağışıyla beyaza büründü

-14.12.2020 'İkizdere'de yanan ev sayısı 10’a yükseldi' haberindeki yangın görüntüsü arşiv



( RİZE ) RİZE



- Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Gölyayla köyünde, 9 evin kullanılamaz hale geldiği ve 1 evin zarar gördüğü yangın sonrası kar yağışının başlaması ile köy beyaza büründü. Rize'nin İkizdere ilçesinde bağlı Gölyayla köyünde dün çıkan yangın sonrası 9 ev kullanılamaz hale gelirken, 1 ev de zarar görmüştü. Dün çıkan yangın sonrası alevlere teslim olan Gölyayla köyü bugün başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. (OB-BK-NSO-SO-Y)



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