Dumanların arasında mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı

-İtfaiye ekiplerinin olaya yerine gelmesi

-Fatma Duran’ın balkondan itfaiye merdiveni ile aşağıya indirilmesi

-Fatma Duran ve eşi Ahmet Duran’ın ambulansa götürülmesi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



– Düzce’de 5 katlı apartmanın en üst katında yangın çıktı. Yangında evde bulunan bir kadın, balkondan yan daireye geçerek kurtulurken, kadını ekipler, itfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirdi.Yangın, Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın sırasında evde bulunan Fatma Duran balkondan yan daireye geçerek alevlerden kurtuldu. Ancak alevler kısa süre içinde bütün evi sarınca paniğe kapılan kadın evin içine girdi. Kapı kilitli olduğu için oradan da çıkamayan kadını itfaiye aracının merdiveni ile balkona çıkan itfaiye ekibi kurtardı. Aşağıya indirilen Fatma Duran’a olay yerine gelen acil sağlık ekipleri müdahale ederken fenalık geçiren ev sahibi Ahmet Duran ve dumandan etkilenen Fatma Duran, ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.Diğer taraftan itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi ise drone ile görüntülendi.



loading...