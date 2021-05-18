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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı

DUMANLARIN YÜKSELMESİ

Hastane Engelli Kadın Trol 

-İTFAİYE EKİPLERİ
-KURTARMA ÇALIŞMASI

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumanların arasında kalan engelli kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın Kemerköprü mahallesi 247’nci sokakta meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında başlayan yangında daire sakini engelli kadın dumanların arasında kaldı. Çevrede oturan vatandaşların dumanları fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.
Dumanların arasında mahsur kalan engelli kadın kısa sürede olay yerine ulaşan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kurtarıldı. Müdahale edilen yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Engelli kadının kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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