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Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu

Dumanları gören vatandaşlar yardıma koştu

Yangının olduğu ormanlık alanlar detay

Yangın Ormanlı Altın Yangın Yeri Helikopter 

-Yakınındaki Evler detay
-Müdahale eden insanlar detay
-Helikopter detay
-Vatandaş dalları keserken detay
-Yangın tüpü ile koşanlar detay
-Zarar gören evler detay
-Mezarlar detay

( ANTALYA )- Gündoğmuş'ta alevler mezarlığı da yaktı ANTALYA

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde yeniden çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken, mahalle sakinleri de söndürme ekiplerine destek oluyor.Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Sedir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde başlayan ve ormanla birlikte evlerin de yanmasına sebep olan yangında bir yandan yaralar sarılmaya, bir yandan da yeniden başlayan alevlerle mücadele sürüyor.Hayvanların telef olduğu, evlerin hatta mezarların bile zarar gördüğü yangının sonrasında Senir Mahallesi sakinleri yaralarını sarmaya vakit bulamadan yeniden yangın tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Bugün saat 18.00 sıralarında dağlık bölgelerde yeniden dumanlar yükselmeye başladı.
Alevlerin yeniden yükseldiği alana çok yakında bulunan yerleşim yerleri tehdit altında kalırken, mahalle halkı da ellerinde yangın tüpleriyle ve ağaçlar arasından yangın yerine yol açmak için testerelerle müdahale etmeye çalıştılar. Yangın söndürme helikopterlerinin de havadan, itfaiye ekiplerinin ise karadan müdahaleleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. ANTALYA

- Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde saat 18: 00 sıralarında yeniden kendini gösteren alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken , mahalle sakinleri de söndürme ekiplerine destek oluyor. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Sedir mahallesinde geçtiğimiz günlerde başlayan ve ormanla birlikte evlerin de yanmasına sebep olan yangında bir yandan yaralar sarılmaya, bir yandan da yeniden başlayan alevlerle mücadele sürüyor. Hayvanların telef olduğu, evlerin hatta mezarların bile zarar gördüğü yangının sonrasında Senir mahallesi sakinleri yaralarını sarmaya vakit bulamadan yeniden yangın tehdidi ile karşı karşıya kaldılar. Bugün saat 18.00 sıralarında dağlık bölgelerde yeniden dumanlar yükselmeye başladı.
Alevlerin yeniden yükseldiği alana çok yakında bulunan yerleşim yerleri tehdit altında kalırken, mahalle halkı da ellerinde yangın tüpleriyle ve ağaçlar arasından yangın yerine yol açmak için testerelerle müdahale etmeye çalıştılar. Yangın söndürme helikopterlerinin de havadan, itfaiye ekiplerinin ise karadan müdahaleleriyle söndürme çalışmaları devam ediyor. (ASE-
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