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Dumanları gören vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yardıma koştu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Dumanları gören vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yardıma koştu

Dumanları gören vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yardıma koştu

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hafriyat Kamyonu Emniyet Şeridi Yangın Tüpü Yangına Müdahale 

-Hortumla yardıma koşan vatandaştan görüntüler
-Ekiplerin çalışmaları
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Sürücü yangına ilk müdahaleyi yangın tüpüyle yaparken, bir vatandaş bahçe suladığı hortumu alarak yangına müdahale etti. Yangın Kocaeli’nin Derince ilçesi, D100 Karayolu, Çınarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolu üzerinde seyir halinde olan Cem E. yönetimindeki hafriyat kamyonunun balataları tutuştu. Balataların tutuştuğunu fark eden sürücü Cem E. kamyonu emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada yan yolda bulunan binadaki vatandaş bahçe suladığı hortumu karayoluna çekerek yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.
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