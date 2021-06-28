Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dumanlar Ortaca’yı kapladı

Dumanlar Ortaca’yı kapladı

ortaca_nefes.mp4

Fabrika Kağıt Fabrikası Yangın Altın Trol 

-- İlçe Merkezinden görüntüler
-- Vatandaşlarla röportajlar

( MUĞLA )- Dalaman'daki kağıt fabrikasında çıkan yangındaki dumanlar Ortaca ilçesinde etkili oldu MUĞLA

- Muğla’nın Dalaman ilçesindeki kağıt fabrikasından çıkan yangın dolayısıyla dumanlar Ortaca ilçesinde etkili oldu. İlk olarak Cuma günü çıkan yangın fabrikanın yanındaki Açık Cezaevi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait arazilere de sıçramış, yoğun uğraşlar sonucu söndürülmüştü. Bir gün sonra ise aynı fabrikada yine yangın çıktı. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alınırken hala sönmeyen alanda çalışmalar devam ediyor. Yangının başlamasından itibaren Dalaman ilçe merkezi ile Fethiye ve Ortaca’nın Dalaman’a yakın bölgelerinde yaşayanlar nefes almakta zorluk çekerken, bugün yangının dumanları Ortaca ve köylerini de sardı. Ortaca İlçe merkezinde kirli hava nedeniyle görüş mesafesi oldukça azalırken, vatandaşlar duman ve kötü hava nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirtti.
Bu arada ilçe geneline yayılan dumanlar nedeniyle birçok vatandaşın yangın ihbarında bulunduğu da öğrenildi. (MU-OD-Y)
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement