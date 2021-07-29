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Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin evi görüntülendi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin evi görüntülendi

Dumandan etkilenerek hayatını kaybeden yaşlı çiftin evi görüntülendi

evden görüntüler

( ANTALYA - TEMİZ GÖRÜNTÜ) ANTALYA

Yangın Demirli Oğlan Yaşlı Çift 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünden buyana devam eden yangında yaşlı çit hayatını kaybetti. Acı haberi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal edya hesabından paylaştı. Pakdemirli, " Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor.Maalesef Antalya Değirmenli Mahallesi Delioğlanlı mevkisinde ikamet eden Osman Gardaş ve Şehri Gardaş’ı kaybettik. Başımız sağ olsun. Ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.Akseki ilçesindeki yangında Kepezbeleni Mahalle Muhtarı Hasan Ali Yüksel'de (82) dumandan zahirlenerek hayatını kaybetmişti.
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