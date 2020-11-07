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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Dumandan etkilenen tavşana kalp masajı

Dumandan etkilenen tavşana kalp masajı

Tavşana kalp masajı yapılması ve oksijen verilmesi

Masaj Kalp Masajı Oksijen 

-Olay yeri fotoğrafları

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde bulunan bir kuş ve tavşan telef oldu. İtfaiye ekiplerinin tavşanı kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi 1181 sokaktaki bir evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bir kuş ve tavşan ise telef oldu. “Tavşana kalp masajı yaptılar” İtfaiye ekipleri yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir tavşana oksijen vererek, kalp masajı yapıldı. Uzun süre tavşanı yeninden hayata döndürme çalışmaları ise başarısız oldu. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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