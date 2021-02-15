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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dükkanlarını açan esnafların karla mücadele çalışması

Dükkanlarını açan esnafların karla mücadele çalışması

enaf ve belediye ekipleri karla mücadele

Karla Mücadele Kar Manzaraları Yağan Şehir İçi 

-şehir içi kar manzaraları

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'nin Keşan ilçesinde 26 saat aralıksız yağan karın ardından hayat normale döndü. İşyerlerini açan esnaf, belediye ekipleri ile birlikte karla mücadele etti. Keşan'da geçtiğimiz cumartesi akşamı başlayarak pazar gecesine kadar aralıksız 26 saat boyunca kar yağdı. Yer yer tipiye dönen kuvvetli rüzgarların da etkisiyle savrulan karlar, iş yerlerinin önlerine birikti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle dükkanlarını açmaya gelen esnaf, kapılarının önlerinde biriken karları temizledi. Belediye ekiplerinin de destek verdiği karla mücadele çalışmalarında, kimi esnaf eline aldığı kürekle biriken karı kürerken, kimisi de tentelerinde toplanan karı kaldırmaya çalıştı. Kar kalınlığının yer yer 20 cm'ye kadar ulaştığı şehir merkezine karla mücadele çalışmaları devam ediyor. (EA -
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