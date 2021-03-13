- Dükkanının kapanmasını istemeyen esnaf, cansız mankene maske taktı

-Cansız mankende maske olmasına karşın maskesiz gezen vatandaşlardan görüntü

-Düzceli esnaf Mehmet Özcan ile röp.

-Genel ve detay



( DÜZCE ) DÜZCE



- Korona virüs risk haritasında turuncu kategori ile yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de, tekrar kepenk kapatmak istemeyen esnaf maske kullanımına dikkat çekmek için cansız mankene maske taktı. Mankende bulunan maskeye rağmen bazı vatandaşların maske takmaması ise dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre korona virüs vaka sayılarında artış yaşanan ve turuncu kategori ile yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce’de bir esnaf, maske takmayan vatandaşlara tepki göstermek için ilginç bir yöntem buldu. Vaka sayılarının artış göstermesine rağmen maske takmayan vatandaşların olduğunu belirten esnaf, kent merkezinde bulunan dükkanının önündeki cansız mankene maske taktı. Kentin işlek noktasında duran cansız mankende maske olmasına rağmen, bazı vatandaşların maskelerini düzgün takmadıkları görüldü.

"Farkındalık oluşturmak için mankene maske taktık" Amacının maske kullanımına dikkat çekmek olduğunu ifade eden esnaf Mehmet Özcan, aylar sonra açtığı dükkanını tekrardan kapatmak istemediğinin de altını çizdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kurallara esnaf olarak uyduklarını belirten Mehmet Özcan, vatandaşlarında bu kurallara uyması gerektiğini söyleyerek, "Esnaf olarak aylar sonra yeni yeni dükkanlarımızı açtık. Bizler de iş yapmaya başladık. Vatandaşlarımız dışarı çıktı. Şu anda mutluyuz. Ama görüyoruz ki bazıları maske takmıyor. Bu durum da bizi üzüyor. Farkındalık oluşturmak için de mankene maske taktık ve görülür bir yere koyduk. Vatandaşımız duyarlı olsun. Turuncudan kırmızıya dönmeyelim maviye dönmek varken. Dükkanımızın tekrar kapanmaması için maskesiz birini gördüğümüzde hemen uyarıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Dükkana fazla müşteri almıyoruz. Gereken ne varsa yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (SA-HFV-



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