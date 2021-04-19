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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dükkanını soymaya çalışan hırsızları son anda fark etti

Dükkanını soymaya çalışan hırsızları son anda fark etti

Hırsızların kepengi açmaya çalışması

Polis Kamera Hırsız 

-işyeri sahibinin gelişi
-işyeri sahibinin polisi aramak için telefonunu çıkartması
-Diğer anlara ait Güvenlik Kamerası kayıtları

( İSTANBUL -ÖZEL)- İş yerinin önündeki 5 hırsızı fark eden dükkan sahibi polisi aramak için telefonuna sarıldı- Foyaları ortaya çıkan hırsızlar kaçarak kayıplara karıştı, o anlar ise kameraya böyle yansıdı İSTANBUL

- İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir dükkanın kepengi açmaya çalışan 5 hırsız, iş yeri sahibinin kendilerini fark etmesiyle başarısız oldu. Polisi aramak için telefonuna sarılan dükkan sahibinin kendilerine doğru yürüdüğünü fark eden hırsızlar kaçarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Sutangazi 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde panelvan bir minibüsle dükkanın önüne yanaşan 5 hırsız, araçtan inerek iş yerinin kepengini açmaya çalıştı. Hırsızlar kepengi açmak için çalışırken, bu sırada dükkan sahibi ise iş yerini açmak için evinden çıktı. Dükkanının önünde bulunan minibüsten şüphelenen işyeri sahibi polisi aramak için eline telefonu aldığı esnada hırsızlar aracı çalıştırarak hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
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