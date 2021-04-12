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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı

Dükkanında boynundan vurulan genç kurtarılamadı

Olay yerinden görüntü

Acil Servis Irak 

-Detaylar
-Polislerden görüntü
-Olay yeri incelemeden görüntü

( NİĞDE )- Niğde’de 33 yaşındaki esnaf dükkanında vurularak öldürüldü NİĞDE

- Niğde’de sebebi henüz belli olmayan nedenle çıkan tartışma sonucu silahla yaralanan 33 yaşındaki Bilal D. hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Niğde Eski Sanayi sitesi Çıraklık okulu yanında meydana geldi. Demirci dükkanına gelen O.A. ve K.A. iddiaya göre Bilal D.’ye silahla ateş etti. Boynundan yaralanan Bilal D. için komşu esnaflar hemen 112 Acil Servisi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri yaralı Bilal D.’yi alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ağır yaralanan Bilal D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri Bilal D.’yi vurduktan sonra olay yerinden firar eden ve kardeş olduğu öğrenilen zanlılardan K.A.’yı kısa süre sonra yakalarken O.A. ise aranıyor.
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