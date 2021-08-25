Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak uzaklaştırdı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak uzaklaştırdı

Dükkanına saldıran genci havaya ateş açarak uzaklaştırdı

Olay yeri

Çiğ Köfte Altın Gözaltı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin dükkan önünde incelemeleri
-İş yeri sahibinin gözaltına alınması
-Dükkan önünden detay
-Kırılan camlar

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toptan perakende firmasında çalışan genç, çiğ köfte dükkanına saldırdı. Olay, ilçeye bağlı Elmatepe Mahallesi Yeni Çağlar Sokak’ta yaşandı. Toptan perakende firmasında çalışan İ.A. isimli şahıs, çiğ köfte satışı yapan dükkanın önüne geldi. İddiaya göre 500 TL alacağı olduğunu öne sürerek dükkan sahibi E.S. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şahıs işyeri önünde yer alan masa ve sandalyelere zarar verirken, E.S. kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açtı. Dükkana zarar veren genç olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, dükkan sahibini ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Çiğ köfte satışı yapılan dükkanda reklam panosu ve sandalyelerin kırıldığı, dükkan içerisinde de cam parçalarının olduğu görüldü.
Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı