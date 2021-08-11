Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli adama para cezası kesildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli adama para cezası kesildi

- Dükkanına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli adama para cezası kesildi

-Filistinli adamın dükkanında ceza kesilen an

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis Para Cezası Vergi Dairesi Vergİ İsrail 


- İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile kapısında bulunan dükkanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası kesti. İsrail güçleri, Kudüs'ün Silsile Kapısı'nda bulunan dükkanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını astığı için Filistinli İmad Ebu Hatice'ye para cezası verdi. Ebu Hatice yaptığı açıklamada, belediye, vergi dairesi ve İsrail polisinin ekiplerinin Kudüs'ün Silsile Kapısı'ndaki dükkanına baskın düzenlediğini belirtti.
Dükkanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı bulunduğu için kendisini cezalandırdıklarını belirten Ebu Hatice, "Nedeni sormaya çalıştım ama cevapları tek kelimeydi yasak" ifadelerini kullandı. Ebu Hatice, Kudüs'teki bu tür hareketlerin dükkanlarını terk etmeye ve kapatmaya zorlamayı amaçladığını ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı