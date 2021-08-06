Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada

Dükkan sahibi ile kiracısı arasında kaldırım taşlı kavga kamerada

Kiracının kaldırım taşıyla arabaya saldırması

Kamera Kaldırım Taşı Arbede Cep Telefonu Lüks Otomobil 

-Adamın yere düşmesi
-Çıkan arbede
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Lüks arabanın camına kaldırım taşı attı İSTANBUL

- Esenyurt’ta dükkan sahibi ile kiracısı arasında başlayan para tartışması sokak ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Eline kaldırım taşını alan kiracı, dükkan sahibinin lüks arabasının camını patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı ile dükkan sahibi arasındaki arbede cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek davası bulunan dükkan sahibi ile kiracısı akşam saatlerinde buluştular. Bir süredir kirasını ödemeyen kiracı ile dükkan sahibi arasında tartışma meydana geldi. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yerden kaldırım taşı alan kiracı, lüks otomobilin ön camına fırlatarak camı patlattı. Bu sırada yere düşen kiracı zor anlar yaşadı. Arabasına kaldırım taşı atıldığını gören, dükkan sahibi ise deliye dönerek yere düşen adamı tekmeledi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şahısları güçlükle ayırdı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İlgili Foto Galeriler
2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı2 bin liraya aldı 20 bin lira harcadı
Suudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleriSuudi milyarderin altın kaplamalı otomobilleri
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı