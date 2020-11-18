DUHOK - Ezidilerin yeni seçilen dini lideri görevine başladı
: - Laleş tapınağından genel görüntüler - Tapınaktaki törene gelen insanlardan detaylar - Törenin yapılacağı alandan detaylar - Dini lider Ali İlyas'ın yemin töreninden detaylar - Dini Lider Ali İlyas'ın Ezidiler tarafından tebrik edilmesiDUHOK (AA) - Ezidilerin yeni seçilen dini lideri Ali İlyas, Irak'ın Duhok kentine bağlı Şeyhan ilçesinde yer alan Laleş Tapınağı'nda yemin etme törenin ardından görevine başladı. Tören için binlerce Ezidi Laleş Tapınağı'na akın etti.
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