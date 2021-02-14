Düğününe gelirken rehin alınan uzman çavuş 5 buçuk yıl sonra şehit edildi

-Kalabalık ve ambulans detayları

-Kaymakam ve askerlerin babaya taziye iletmesi

-Yakın ve uzak planlar

-Şehidin fotoğrafı



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'taki şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi. KAHRAMANMARAŞ



- Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, şehit edildi. Şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın dayısı ve göreve başlamadan önce birlikte çalıştığı berber ustası teşhis için Malatya'ya gittiği öğrenildi. Hasan ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Sarı’nın kardeşi Ramazan Sarı’nın da Malatya’da vatani görevini yaptığı öğrenildi. Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi’nde ikamet eden şehidin baba ocağına acılı haberi, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Baba ocağının bulunduğu sokağa bayraklar asılırken, yetkililer anne ve babaya başsağlığı diledi. 5,5 yıl önce kendi düğünü için memleketine gelmek için yola çıkan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, PKK’lı teröristlerce rehin alınmıştı. Şehidin yarın Kahramanmaraş'ta toprağa vermesi bekleniyor.



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