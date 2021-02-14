Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğününe gelirken rehin alınan uzman çavuş 5 buçuk yıl sonra şehit edildi

Düğününe gelirken rehin alınan uzman çavuş 5 buçuk yıl sonra şehit edildi

Şehidin baba ocağının bulunduğu sokak

Başsağlığı Baba Ocağı Uzman Çavuş Yolcu Otobüsü Teröristler 

-Kalabalık ve ambulans detayları
-Kaymakam ve askerlerin babaya taziye iletmesi
-Yakın ve uzak planlar
-Şehidin fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'taki şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi. KAHRAMANMARAŞ

- Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, şehit edildi. Şehidin ailesine acılı haberi askeri yetkililer verdi. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın dayısı ve göreve başlamadan önce birlikte çalıştığı berber ustası teşhis için Malatya'ya gittiği öğrenildi. Hasan ve Bedia Sarı çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Sarı’nın kardeşi Ramazan Sarı’nın da Malatya’da vatani görevini yaptığı öğrenildi. Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesi’nde ikamet eden şehidin baba ocağına acılı haberi, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Baba ocağının bulunduğu sokağa bayraklar asılırken, yetkililer anne ve babaya başsağlığı diledi. 5,5 yıl önce kendi düğünü için memleketine gelmek için yola çıkan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, PKK’lı teröristlerce rehin alınmıştı. Şehidin yarın Kahramanmaraş'ta toprağa vermesi bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı