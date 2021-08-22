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Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti

Düğünün ardından ikram edilen tavuklu pilav, 28 kişiyi hastanelik etti

Hastaneye sevk edilenler

Mide Bulantısı Düğün Yemeği Zehirlenme Tavuklu Pilav Baş Dönmesi 

-Hastaneden dış detayları

( KOCAELİ ) - Onlarca kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir düğün yemeği sonrasında ikram edilen tavuklu pilavdan dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 28 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Nusretiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. isimli vatandaş, oğlu İsmail K.'nin düğününün ardından evlerine gelen davetlilere tavuklu pilav ikram etti. Yaklaşık 40 kişiye ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen bazı vatandaşlar gece saatlerinde fenalaşınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine zehirlendikleri değerlendirilen bazı vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, durumu iyi olan bazı vatandaşlar ise kendi imkanları ile hastanelere geldi. Pilavdan yiyen 28 kişi, zehirlenme şüphesi ile hastaneye giderek tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan vatandaşların, mide bulantısı, baş dönmesi ve benzer belirtilerinin olduğu öğrenildi. (MK-HA-Y) (RFK-Y)
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